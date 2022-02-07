شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن 21 مشروعا تنمويا جديدا بـ 1.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس، 21 مشروعا تنمويا جديدا، لخدمات بيئية ومائية وزراعية في المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ريال، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي.

منظومات متنقلة

وشهد سموه في نهاية الحفل، إبرام اتفاقية تحسين جودة مياه المنطقة الشرقية، التي وقّعها كل من محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية، وتستهدف الاتفاقية البالغة مدتها 5 سنوات، ضمان وصول إمدادات المياه المحلاة إلى مدن ومحافظات المنطقة، بسعات تصل إلى 76 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك بالاستفادة من كوادر وخبرات المؤسسة، وإنجازاتها التقنية والفنية، وبموجب هذه الاتفاقية ستنفذ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة ذاتيا لمنظومات الإنتاج وفق خبراتها الهندسية والفنية لصالح شركة المياه الوطنية عبر 15 منظومة تنقية متنقلة خلال 9 أشهر.

خطوط أنابيب

كما شهد سموه أيضا، توقيع عقدين بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركات المنفذة لعقدي توريد وتنفيذ خطوط أنابيب معززة لنظام نقل المياه من الخبر إلى الأحساء، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.3 مليار ريال، ومدة تنفيذ خلال 18 شهرا، بطول إجمالي لنظام النقل يبلغ 153 كلم، وبطاقة تصميمية 526 ألف متر مكعب في اليوم، وتنفيذ عدد 2 خزان إستراتيجي بسعة تصميمية 170 ألف م3 لكل خزان وبإجمالي 340 ألف م3 في محافظة الأحساء لتخدم مدن بقيق، العيون، الهفوف.

اهتمام ومتابعة

من ناحيته، قدم وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، شكره للأمير سعود بن نايف على اهتمامه ومتابعته لمشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة بشكل عام، ورعايته وحضوره هذه المناسبة، مبينا أن المشروعات التي دشنها سموه تخدم جميع مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها، وذلك إنفاذا للتوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين «حفظهما الله»، وبما يتماشى ورؤية المملكة 2030.

محطات وخزانات

وأكد أن المشروعات المائية، التي دشنها سموه، تضمنت 3 مشروعات نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهي تشييد محطة تحلية جديدة ضمن منظومة إنتاج محطة الخبر «المرحلة الأولى» بتقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية بلغت 210 آلاف متر مكعب في اليوم، وتشييد خزانين إستراتيجيين سعتهما الإجمالية 100 ألف متر مكعب، وبتكلفة مالية تجاوزت 270 مليون ريال، بهدف تعزيز مصادر المياه وتلبية الطلب عليها في المنطقة، ومدينة الملك سلمان للطاقة أجيال الإسكان، إضافة إلى تشغيل نظام نقل المياه المحلاة بالجاذبية الأرضية من حقل الطفيح إلى خزانات محطة الجبيل لتحلية المياه المالحة، وربطها بمنظومة النقل بالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، من خلال تنفيذ محطة ضخ وخطوط ناقلة لمياه الشرب بأطوال تجاوزت 38 كيلو مترا طوليا، وبسعة نقل تصميمية بلغت 110 آلاف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 320 مليون ريال.

زيادة التغطية

وأشار إلى استكمال تنفيذ خط ناقل للمياه المالحة من الخزانات الإستراتيجية الجديدة، لتغذية مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، بطول 59 كيلو مترا طوليا، وبسعة نقل تصميمية بلغت 25 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 314 مليون ريال، متابعا: في سبيل إيصال المياه إلى المستفيدين، نفذت شركة المياه الوطنية 12 مشروعا مائيا وبيئيا، تضمنت الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات في مدينة الدمام ومحافظتي الخبر والأحساء لخدمة أحياء شرق الراكة، والعزيزية، والمطلقية، والتعاون، وأحياء أخرى متفرقة بمحافظة الخبر، بأطوال شبكات مياه تجاوزت 120 كيلو مترا طوليا، وتوصيلات مياه منزلية بلغت 2600 توصيلة منزلية في ثلاثة أحياء بضاحية الملك فهد بمدينة الدمام ومحافظة الخبر، لخدمة أكثر من 31.838 مستفيدا جديدا، وبتكلفة مالية تجاوزت 57.8 مليون ريال، ولزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في محافظة الخفجي نفذت الشركة خطوطا رئيسية، وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت 54 كيلو مترا طوليا، وبتكلفة مالية تجاوزت 25 مليون ريال، لتصبح بذلك نسبة التغطية 96 %.

توصيلات منزلية

وأكمل: لتعزيز منظومة توزيع المياه في محافظة القطيف، وإعادة تأهيلها نفذت الشركة مشروعا لإنشاء خزانات تشغيلية بسعة تصميمية بلغت 50 ألف متر مكعب، ومشروعا لشبكات مياه بأطوال تجاوزت 18 كيلو مترا طوليا، وربطها بخطوط تغذية رئيسية وتوصيلات مياه منزلية لخدمة أكثر من 9800 مستفيد جديد بأحياء «الريف، والجميمة، وشكر الله، والبوادي، والنرجس»، مشيرا إلى أن تكلفة المشروعين تجاوزت 35.6 مليون ريال.

الاستدامة البيئية

وأوضح أنه إسهاما في تحقيق الاستدامة البيئية، ورفع الضرر البيئي، نفذت الشركة مشروع استكمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي ثلاثيا في محافظة حفر الباطن، بسعة معالجة بلغت 50 ألف متر مكعب في اليوم، وتوصيلات صرف صحي منزلية في محافظة الخفجي بلغ عددها 487، لخدمة ما يقارب 6 آلاف مستفيد جديد، وبتكلفة مالية تجاوزت 48 مليون ريال، إضافة إلى تنفيذ الشركة في محافظة القطيف محطة رفع لمياه الصرف الصحي بقدرة تشغيلية بلغت 18 ألف متر مكعب في اليوم، وخط طرد بطول تجاوز 11 كيلو مترا، بهدف رفع الضرر البيئي عن حيي سيهات، والنابية، وبتكلفة مالية تجاوزت 37 مليون ريال.

منظومة المعالجة

ولفت إلى تنفيذ مشروعين لدعم منظومة المعالجة في محافظة النعيرية، تضمنت محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي بسعة معالجة بلغت 11 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة رفع بقدرة تشغيلية بلغت 44 ألف متر مكعب في اليوم، وخط طرد بطول تجاوز 15 كيلو مترا طوليا، وبتكلفة مالية تجاوزت 56.8 مليون ريال، وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة من المياه وإعادة استخدامها في المنطقة.

سد ترابي

وأكد أن الوزارة وسعيا منها لزيادة مصادر المياه في المنطقة، قامت بحفر وتشغيل 11 بئرا جوفية في حقلي مياه حفر الباطن والطفيح بطاقة إنتاجية تجاوزت 39.600 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 15 مليون ريال، إضافة إلى تنفيذ سد ترابي بتغليف خرساني في محافظة حفر الباطن لمجرى السيول في الذيبية بطول 1.390 مترا، وبارتفاع بلغ 6 أمتار، وسعة خزن تصميمية تجاوزت 5.7 مليون متر مكعب، وبتكلفة مالية تجاوزت 24 مليون ريال، وذلك لتعظيم الاستفادة من حصاد مياه الأمطار، وتعزيز مصادر المياه السطحية.

مشروعات نوعية

وبيّن أن من ضمن المشاريع المدشنة، 3 مشروعات نوعية نفذتها المؤسسة العامة للري لتحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة بأطوال تجاوزت 310 كيلو مترات، وتركيب أكثر من 7 آلاف صمام تحكم لمخارج المزارعين، وربطها بغرفة التحكم عن بُعد «سكادا»، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، والتحكم بجداول الري والتوزيع اليومية بصورة إلكترونية متكاملة، إذ تجاوزت تكلفتها 298 مليون ريال، وذلك للاستفادة من المياه المجددة ونقلها من محطات المعالجة عبر منظومات نقل وتوزيع خاصة بالري إلى واحة الأحساء الزراعية.

رعاية واهتمام

ورفع م. الفضلي أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الرعاية البالغة والاهتمام المستمر، الذي يوليانه لمنظومة البيئة والمياه والزراعة لتقديم أفضل الخدمات وأيسرها للمواطنين في كل أرجاء المملكة.