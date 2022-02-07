انطلاق منتدى الابتكار الاجتماعي بالمدينة

نيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، رعى نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل اليوم حفل ‏انطلاق منتدى الابتكار الاجتماعي (سنديان)، الذي ينظمه مركز أسبار للبحوث والدراسات بالمدينة المنورة على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين ‏والخبراء والمختصين ورواد الأعمال الاجتماعيين.

وفور وصول نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا تعريفيًا عن المنتدي يتضمن أهدافه وأهميته والفئات المستهدفة منه.

إثر ذلك، ألقى رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات ورئيس منتدى سنديان الدكتور فهد العرابي الحارثي كلمة، رحّب فيها بنائب أمير منطقة المدينة المنورة وبضيوف المنتدى، قائلًا إنه يأتي في وقت تحث فيه رؤية المملكة 2030 خطاها نحو المستقبل الطموح، جاعلة من الابتكار أحد محفزاتها وأحد مستهدفاتها وهو الذي يصبغ بعبقه كل تجلياتها، مؤكدًا أن الابتكار الاجتماعي أصبح اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية لدى مصادرها المعروفة الحكومي والخاص وغير الربحي.

وأعرب د. الحارثي عن أمله في أن يخرج المنتدى ‏بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، بما يسهم ‏في نشر ثقافة الابتكار ‏الاجتماعي على جميع المستويات المحلية والدولية.

بعد ذلك أوضح مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني أن جامعة طيبة تسهم في دعم الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية وصناعة الأثر، من خلال العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تتبناها، وأيضًا عبر الشراكات التي توقعها مع العديد من الجهات المهتمة بمجال الابتكار.

بدوره قال رئيس مجلس الأمناء في جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله الله دحلان إن الجامعة أطلقت العديد من البرامج لدعم الابتكار والمبتكرين، مبينًا أن الجامعة وصلت إلى مراحل متقدمة باعتبارها إحدى أهم الجامعات التي تسير وفق استراتيجيات متطورة بمنظور متطور يلبي احتياجات سوق العمل، ويؤهل الكوادر الوطنية من خلال احتضانها في بيئة متطورة وخلاقة.

بينما أكد نائب المدير العام للتواصل والمعلومات لمنظمة اليونسكو الدكتور توفيق جلاسي أنه بالنظر إلى التحديات الاجتماعية الاقتصادية الملحة التي تؤرق العالم أجمع جراء جائحة كوفيد 19، فإنّ التوصل إلى حلول مستدامة ومبتكرة يتطلب من الأوساط العلمية ومن المجتمع بأسره تقديم أفكار اجتماعية مبتكرة تسهم في التخفيف من آثار وتداعيات هذه الجائحة.

فيما بين المشرف العام على مركز الريادة الوقفي في الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن محمد الفداغي، إن الوقف منتج مبتكر يساهم في صناعة الأثر وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يبرز دوره جليًّا من خلال العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، ومعالجة المشاكل الاجتماعية من بطالة وأمية وفقر، إضافة إلى توفير للأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

في حين لفت حسن شريم من مؤسسة السبيعي الخيرية إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسة في إدارة العمل الخيري من خلال تقديمها مبادرات وبرامج مبتكرة تهدف إلى تنمية المجتمع، وخدمة أفراده، وتمكينهم، والارتقاء بالعمل الخيري، مع التركيز على مسار الاستثمار الاجتماعي وفق معايير علمية وأولويات مجتمعية استرشادًا برؤية المملكة 2030.

فيما أوضح رئيس لجنة جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي الدكتور عبدالله الجغيمان أن الجائزة تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي في مجال تعزيز الابتكارات والأفكار المميزة، التي تقدم حلولًا اجتماعية مبتكرة وفعالة لمشاكل المجتمع الأكثر إلحاحًا، وتستهدف أصحاب الأفكار الإبداعية، وأصحاب التجارب والاستجابات الاجتماعية المبتكرة، سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية، مشيرًا إلى أن الجائزة على رغم قصر الفترة المخصصة لاستقبال المشاركات، إلا أنه تقدم لها أكثر من 200 مبادرة اجتماعية، مقدمًا التهنئة للفائزين بالجائزة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

عقب ذلك، تم إعلان أسماء الفائزين بجائزة سنديان حيث قام الأمير سعود بن خالد الفيصل بتكريمهم وتسليمهم الجوائز وهم هشام الجبر عن مبادرة تدوير، وعبدالإله الأنصاري عن جائزة تَحَدَّثَ اَلْعَرَبِيَّةَ، و د.أمل السيف عن جائزة تواصل.