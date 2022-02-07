صيانة وقائية لطريق الرياض الدمام

ففي الأطوال المنفذة على الطريق تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بأطوال (61.80) كم باتجاه الرياض، حيث تم الانتهاء من مجموع أطوال (35.20) كم، فيما يتبقى (26.60) كم من أطوال الطريق جارٍ تنفيذها، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على الطريق بأطوال (38.90) كم باتجاه الدمام، حيث تم الانتهاء من مجموع أطوال (38.90) كم.
وتم استخدام (6) كشاطات إسفلتية، و (7) فرادات إسفلتية، و (12) رصّاصات متنوعة، كما بلغت كمية الإسفلت المنفذ في (السطح + الأساس) 342.183 طنا، وبلغت كمية طبقة امتصاص الإجهاد على جسم الطريق (22.411) طنا، فيما وصل إجمالي الأسفلت المنفذ على (السطح + الأساس + طبقة امتصاص الإجهاد) لـ 364.594 طنا.
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