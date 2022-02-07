إزالة 30 ألف م3 من مخلفات البناء

رفعت أمانة منطقة حائل خلال الشهر الماضي 30 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح المشرف العام على برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عتيق بن خالد القفيعي، أن الأمانة عملت على تكثيف جهودها لمعالجة وإزالة المشوهات البصرية، واعتمدت تنفيذ خطة مجدولة لأعمال معالجة التشوه البصري خلال 2022، تشمل معالجة الكتابات المشوهة على الجدران والحاويات، وإصلاح حفر الشوارع، وصيانة أعمدة الإنارة، وصيانة وإصلاح الإنترلوك، وبلاط الأرصفة المتهالكة، ودهان البردورات، وخطوط تحديد المسارات، ورفع السيارات والهياكل التالفة في الأحياء السكنية والشوارع والطرق الداخلية والفرعية.

وأشار القفيعي إلى أن خطة العمل استهدفت التركيز على الشوارع الرئيسة والمحورية، ومن ثم الانتقال إلى داخل الأحياء لمعالجة التشوه البصري، كما كُثفت أعمال الرقابة من قبل البلديات؛ لضمان استدامة أعمال المعالجات، حيث تُرصد المخلفات بشكل يومي، وتُطبق الغرامات على المتسببين، وإلزامهم بمعالجتها.