كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة

توقع رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات) الدكتور عبدالله المسند أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي، وتبدأ يوم الخميس كتلة هوائية باردة نسبيا تؤثر على المناطق الشمالية والغربية، لتصل الجمعة إلى الشمالية الوسطى، والسبت إلى الرياض والشرقية ونجران.

كما تنشط الرياح السطحية الشمالية الباردة نسبيا، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من الشرقية، وتكون الرياح شرقية وجنوبية شرقية نشطة شرق مرتفعات عسير والباحة.

مرتفعات جبلية

كما توقع نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الحصيني أن تكون الأجواء باردة صباحا معتدلة نهارا تستمر حتى الثلاثاء على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية والمرتفعات الجبلية، والحرارة المتوقعة على الشمالية فجرا من صفر إلى «5» والوسطى والشرقية وشرق الغربية من «4» إلى «13».

زخات متفرقة

وأكد موقع طقس العرب بقاء الأجواء باردة نسبيا في عموم المناطق في المملكة. وطقس مستقر في عموم المناطق عدا أجزاء من سواحل جازان والتي يتوقع أن تشهد بعض الأمطار مع ساعات الليل. ورياح نشطة في أجزاء من شرق المملكة وعلى سواحل جدة ورابغ تثير الغبار والأتربة، أما الطقس من اليوم إلى الخميس فسيكون مستقرا في عموم المناطق عدا أجزاء من جنوب غرب المملكة والتي يحتمل أن تهطل بها زخات متفرقة من الأمطار تشمل أجزاء من غرب المملكة يوم الأربعاء. ورياح شمالية غربية نشطة في أجزاء من شرق المملكة، بينما تكون جنوبية شرقية نشطة على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة تثير الغبار والأتربة خلال اليوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء معتدلة في عموم المناطق.