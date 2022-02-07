16 إنذارا وتنبيها بتقلبات جوية في 8 ساعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد 23 تنبيها وإنذارا جويا خلال الـ8 ساعات الأولى من بداية، أمس الأحد، شملت 7 مناطق وتركزت حول هطول أمطار رعدية وعواصف وأتربة مثارة، ورياح نشطة وضباب.

واستحوذت الشرقية ومكة المكرمة على 4 إنذارات جوية لكل منهما بأمطار رعدية ومتوسطة وأتربة مثارة، فيما تلقت الرياض ونجران وعسير تنبيهين جويين لكل منها من أمطار رعدية إلى خفيفة ومتوسطة وأتربة مثارة وضباب. وتراوحت تنبيهات باقي المناطق بين الأمطار الرعدية والمتوسطة والأتربة والضباب.

تنبيهات وتحذيرات جوية

الشرقية «4»

الأحساء - الجبيل - الخبر - الدمام - الظهران - القطيف - رأس تنورة

مكة المكرمة «4»

القنفذة - الليث

المناطق المفتوحة والطرق السريعة

الرياض «2»

الحريق - الخرج - حوطة بني تميم

المناطق المفتوحة والطرق السريعة

عسير «2»

أبها - أحد رفيدة - النماص - بلقرن - تنومة - خميس مشيط

نجران «2»

الخرخير - بدر الجنوب - ثار - حبونا - خباش - شرورة - نجران - يدمة

المناطق المفتوحة والطرق السريعة

المدينة المنورة

الرايس - ينبع - ينبع النخل

الأجزاء الساحلية

الحدود الشمالية

حزم الجلاميد - طريف - عرعر