الغبار يعلق الرحلات من مطار نجران

داهمت عاصفة ترابية منطقة نجران أمس، وتسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية من مطار نجران.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه باستمرار العوالق الترابية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، وبين المركز أن الحالة شملت أيضا محافظة خباش، والخرخير، وشرورة، فيما دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، إلى الوقاية من الغبار من خلال الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للأتربة، إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء، مع تغييرها باستمرار، وللمرضى المصابين بالربو عليهم التأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل، في حال صرفها الطبيب، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ حال كانت الأزمة شديدة، ولم تستجب للبخاخ.