21 مشروعا تنمويا بالشرقية

وأكد الأمير سعود بن نايف أن هذه المشاريع التنموية تأتي مواصلة للدعم الكبير الذي يلقاه المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص، من لدن القيادة لتجويد الحياة وإقامة المشاريع التي لها أثر مباشر على حياة الإنسان.
وثمن إبرام اتفاقية تحسين جودة مياه المنطقة الشرقية، التي تهدف إلى ضمان وصول إمدادات المياه المحلاة إلى مدن ومحافظات المنطقة.
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مشروعا تنمويا بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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