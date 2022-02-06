21 مشروعا تنمويا بالشرقية

دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أمس، 21 مشروعًا تنمويًا جديدًا لخدمات بيئية ومائية وزراعية في المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ريال، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.

وأكد الأمير سعود بن نايف أن هذه المشاريع التنموية تأتي مواصلة للدعم الكبير الذي يلقاه المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص، من لدن القيادة لتجويد الحياة وإقامة المشاريع التي لها أثر مباشر على حياة الإنسان.

وثمن إبرام اتفاقية تحسين جودة مياه المنطقة الشرقية، التي تهدف إلى ضمان وصول إمدادات المياه المحلاة إلى مدن ومحافظات المنطقة.