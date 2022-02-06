انطلاق منتدى المدينة الذكية

تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت أمس، أعمال منتدى المدينة المنورة الذكية 2022، الذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة، بمشاركة قادة الفكر وشركاء التقنية من أنحاء العالم لمشاركة المعرفة والخبرات والتجارب في مجال المدن الذكية. وشهدت أولى الجلسات العلمية لبرنامج المنتدى التعريف بالمدينة الذكية، من خلال تسخير التقنية لتحسين جودة الحياة لسكان وزوار المدينة.



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