الحفاظ على الغطاء النباتي في المحميات الملكية

أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، خلال الفترة الماضية، تنظيم برنامج «حماية الغطاء النباتي» عبر إقامته عددا من الدورات التدريبية لعدد من منسوبي هيئات تطوير بعض المحميات الملكية حول حماية الغطاء النباتي، والمحافظة عليه، ونظام البيئة ولوائحه، وطرق ضبط المخالفات، والتعامل مع المخالفين، وذلك في المحميات الملكية.

رفع أداء

أوضح المشرف العام على التراخيص واللوائح، المستشار علي الأسمري، أن المركز يهدف إلى تدريب وتأهيل منسوبي تلك المحميات، لإعداد كوادر مزودة بالخبرات والمهارات التي تعزز حماية الغطاء النباتي وتنميه، مشيرًا إلى أن الدورات التي يتم تقديمها تشتمل على برامج تدريبية وتثقيفية، قدمها المركز انطلاقًا من دوره المعرفي والتوعوي، لرفع أداء العاملين في القطاع، وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي.

أنظمة ولوائح

لفت «الأسمري» إلى أهمية برنامج «حماية الغطاء النباتي» الذي يشمل جهات مختلفة، ودوره في تخريج أعداد كبيرة من المراقبين البيئيين، وتعزيز قدراتهم وخبراتهم وصقل مهاراتهم، حيث يهدف إلى التعريف بالغطاء النباتي ومكوناته وأبرز مهدداته، وأساليب حمايته، وجهود المملكة في المحافظة عليه، وكذلك الأنظمة واللوائح والقوانين والعقوبات، وطرق تطبيقها، بالإضافة إلى التعرف على مهارات التعامل مع المخالفين والمتنزهين.

واستفاد من البرنامج والدورات التدريبية عدد من منسوبي بعض المحميات مثل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.