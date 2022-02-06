دليل للإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة

‏أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة (دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة) بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني، يهدف الدليل إلى توعية مسؤولي الأمن والسلامة وإدارة الأزمات في الجهات الحكومية والخاصة بالطرق المثلى ‏للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ.

كما يستعرض الدليل الأدوات المستخدمة في إخلاء ‏ذوي الإعاقة إلى جانب التعرف على الإعاقات ‏بأنواعها مثل الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية والإعاقة الحركية أو الجسمية، ولكل من هذه الإعاقات أدوات ووسائل إخلاء مناسبة في حالات الطوارئ، كما يتناول الدليل تحديد أولويات الإخلاء وطرق إنشاء نماذج الإخلاء للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويستهدف الدليل رفع مستوى الوقاية للأشخاص ذوي الإعاقة ويعتبر الأول من نوعه في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ. ‏ وصاحب الإطلاق معرض تفاعلي ‏استعرض فيه الأدوات المستخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وطرق استخدامها مثل أجهزة الإنذار الموائمة للإعاقات البصرية أو السمعية، أو كرسي الدرج المساعد لإخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ويقام المعرض ‏في المدينة الرقمية بالرياض يومي الأحد والإثنين 6 و 7 فبراير 2022. ‏يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى الرعاية والوقاية وتنسيق الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، وإصدار الأدلة والسياسات والبرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع للوصول إلى مجتمع شامل وموائم.