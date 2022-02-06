ما الذي يمكن معرفته عن النسخة الخفية من Omicron

يراقب العلماء ومظهرو الصحة في جميع أنحاء العالم متغير omicron الذي تم العثور عليه في أكثر من 50 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة.

نشر هذا الإصدار من فيروس كورونا ، الذي يجعل اكتشافه أكثر صعوبة إلى حد ما. تشير الإجراءات إلى البيت الأبيض.

ما أجريته من أسباب تجعل الأمر أكثر خطورة.

أين انتشر؟

تم العثور على اكتشاف السلالة في 54 دولة على الأقل و 24 ولاية أمريكية.

قال الدكتور ويسلي علم الأمراض في هيوستن ميثوديست في تكساس ، الذي حدد حالات اعتبارًا من وقت سابق من هذا الأسبوع: «حتى الآن ، لم نر أنها بدأت في تحقيق مكاسب» في الولايات المتحدة.

قال الدكتور Tyra Grove Krause من المعهد في بيان صحفي في وقت سابق: «تشير الحسابات الأولية إلى أن BA.2 معدية مرة ونصف أكثر من BA.1». العدوى أعلى وستمتد إلى أعلى الصفحة ، مقارنة بالتوقعات السابقة ».

ما المعروف عن هذا الإصدار من الفيروس؟

تحتوي على نسبة BA.2 على الكثير من الطفرات ، يتم مشاركة حوالي 20 منهم في بروتين سبايك الذي يرصع الجزء الخارجي من الفيروس مع أوميكرون الأصلي ، لكن للمشاركة في٪ جي للمشاركة

سكان واجهوا الأوميكرون الأصلي.

الأطباء أيضًا على وجه اليقين ما إذا كان الشخص المصاب بالفعل بـ COVID-19 الناجم عن الأوميكرون يمكن أن يعاني بشكل أكبر من قبل BA. لكنهم متفائلون ، خاصة أن عدوى سابقة بالأوميكرون قد تقلل من شدتها إذا حدث ذلك.

بدأ العدوى بالطفرة الأصلية «ستمنحك ضد BA.2».

وقال إن العلماء سيجرون اختبارات لمعرفة ما إذا كانت الأجسام المضادة من عدوى الأوميكرون.

ما مدى قلق المنطقة الصحية؟

صنفت وكالة المملكة المتحدة BA.2 على أنها «متغير قيد التحقيق» ، مستشهدة بالأرقام المتزايدة في المملكة ودوليًا.

لماذا يصعب الكشف؟

الإصدار الأصلي من الإصدار الأصلي من omicron على نمط وراثية محدد باسم "فشل الجين S".

لا تحتوي على تحتوي على .2 على نفس الحلقة الجينية. قال إنه في الاختبار مثل دلتا.

قال: «الأمر ليس كل شيء. إنه فقط لا يبدو مثل أوميكرون ».

ماذا عليك أن تفعل لحماية نفسك؟

يتواجد العديد من أنحاء العالم

وقال: "اللقاحات لا تزال جافة دفاعًا.

الإصدار الأخير هو تذكير آخر بأن الوباء لم ينته.

قال لونج: «نتمنى جميعًا أن يكون الأمر قد انتهى ، ولكن حتى تطعيم العالم ، سنكون في ظهور متغيرات جديدة».