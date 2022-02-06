3 مخالفات ضمن المرحلة الثانية من الرصد الآلي لمركبات الأجرة

وقالت الهيئة إن المخالفات التي سيتم رصدها في المرحلة الثانية تتضمن:
- بطاقة تشغيل منتهية
- عدم الحصول على بطاقة سائق أو بطاقة تشغيل للمركبة
- ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل ملغية
وأضافت أن المشروع سيسهم في تعزيز السلامة المرورية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للمركبات، وكذلك التأكد من نظامية المركبات العامة في قطاع النقل.
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