3 مخالفات ضمن المرحلة الثانية من الرصد الآلي لمركبات الأجرة

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الرصد الآلي لمخالفات النقل العام على سيارات الأجرة في جميع مدن ومناطق المملكة ابتداء من تاريخ 12/ 3/ 2022 الموافق 10 / 8 / 1443 هـ.

وقالت الهيئة إن المخالفات التي سيتم رصدها في المرحلة الثانية تتضمن:

- بطاقة تشغيل منتهية

- عدم الحصول على بطاقة سائق أو بطاقة تشغيل للمركبة

- ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل ملغية

وأضافت أن المشروع سيسهم في تعزيز السلامة المرورية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للمركبات، وكذلك التأكد من نظامية المركبات العامة في قطاع النقل.