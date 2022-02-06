شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انطلاق مهرجان «الخضار والزراعة العضوية» على مساحة 1200م2 بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يشارك في المهرجان 55 مزارعاً وأسرة ريفية بالقطيف

- إبراز الجهود المبذولة من قبل الوزارة في رفع الوعي الزراعي

- دعم صغار المزارعين والمربين والصيادين

- الفعالية تشمل العديد من الأنشطة والندوات والعروض وورش العمل

انطلق مساء اليوم الأحد مهرجان "الخضار والورقيات والزراعة العضوية"، بتدشين من محافظ محافظة القطيف إبراهيم بن محمد آل خريف، يرافقه مدير فرع البيئة والمياه والزراعة المهندس عامر المطيري، ويقام المهرجان على مساحة 1200 م2، وتستهدف الفعالية المزارعين، والمهتمين بالزراعة بالمنطقة الشرقية، حيث شارك فيه 25 مزارعا، و30 أسرة ريفية.

وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بأن هذا المهرجان يأتي لإبراز الجهود المبذولة من قبل الوزارة في رفع الوعي الزراعي لدى أبناء المجتمع ودعم صغار المزارعين والمربين والصيادين، موضحا بأن الفعالية ستشمل العديد من الأنشطة والندوات والعروض وورش العمل.