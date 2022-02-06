شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يشيد بدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في أعمال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي ( عبر الاتصال المرئي) وذلك بمشاركة كافة أعضائه.

وتناقش الدورة الخامسة والأربعين عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تخدم العالم الإسلامي ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح بين الأديان السماوية والدعم الإغاثي للمتضررين في العالم الإسلامي، ودور التعلم في حصانة الأفراد والمجتمعات ودوره في نماء الأمم، وكذلك البرامج التوعوية والإنسانية، ونشر ثقافة الحوار بين الثقافات والحضارات بما يخدم رسالة الدين الإسلامي الحنيف.

وأشاد السديس، بدعم المملكة العربية السعودية وقيادتها لرابطة العالم الإسلامي ودورها الريادي الإسلامي الإنساني في خدمة الإسلام والمسلمين.

ولفت أن المملكة لا تـألوا جهداً في مناصرة قضايا المسلمين والعالم الإسلامي في كافة المحافل الدولية العالمية ودعم البرامج التوعوية ونشر منهج الوسطية والاعتدال وإقامة المؤتمرات العالمية بمشاركة الهدي من علماء المسلمين في كافة أقطار العالم الإسلامي بما ينعكس على دور الأمة الإسلامية في تحقيق الرخاء والنماء لمجتمعاتها وأفراداها.