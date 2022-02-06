وزير الزراعة اليمني يشيد بالدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان

وقدم الوزير السقطري شكره للمملكة ممثلة بالمركز على دعمها واهتمامها بكل ما من شأنه مساعدة الشعب اليمني، مشيدًا بدور المركز الإنساني الكبير الذي غطى مختلف القطاعات الحيوية في أنحاء اليمن كافة.

محمد يوسف

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