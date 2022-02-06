شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تشترط أخذ الجرعة التنشيطية للمغادرة خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب بأن المتابعة مستمرة للحفاظ على الصحة العامة، منوهًا بأن اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة لمن أمضى (3) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وشدد على أنه على جميع القادمين إلى المملكة لزامًا، تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد، أو فحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من هم أقل من (8) أعوام، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وبين أنه يسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها بعد مضي المدد التالية دون الحاجة لإعادة الفحص: وهي: (7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية، لمن أكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و(10) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية، لمن لم يُكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، حيث يتم العمل بذلك ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022م.

وشدد على أن بدء سريان تطبيق شرط تلقي الجرعة التنشيطية لاستمرار ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا" لمن أمضى (8) أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية للفئات العمرية (18) عامًا فأكثر، مؤكدًا أن الجرعة التنشيطية شرط لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، وأي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وأي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، إضافة إلى ركوب الطائرات ووسائل النقل العام، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وأبان الشلهوب إلى أن إجمالي المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال الأسبوع (24319) مخالفة في جميع مناطق المملكة، حيث طُبقت العقوبات المقررة نظامًا بحقهم، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية بالاتصال على الرقم (911) في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، و(999) في جميع مناطق المملكة.