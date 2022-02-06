شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض تعزيز التنسيق المشترك مع العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.