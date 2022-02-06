شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عدد المحصنين بجرعتين يتخطى 23.7 مليون شخص بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن العالم يشهد أعلى نسبة لتسجيل الحالات على المستوى اليومي والأسبوعي، حيث يقارب العالم من تسجيل 400 مليون حالة، مما قاد بعض الدول للتشديد من احترازاتها الوقائية وتحصيناتها بالجرعات واللقاحات اللازمة، مبينًا أن المنحنيات تشهد انخفاضًا ملحوظًا بعد مرورها للذروة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم : "هذا الانخفاض نشهد مثيلًا له في المملكة ولله الحمد، بعودة الحالات للنزول بعد مروره بانخفاض إلى تسارع ثم تذبذب، والآن يتضح اتجاهه إلى الأسفل وهو معدل إيجابي"، مشيرًا إلى أن الانخفاض ناتج عن معدل الفحوصات اليومية التي وصلت في بعض الأيام إلى مئات الآلاف مسجلةً 7 أضعاف ما كانت عليه قبل شهر أو شهرين من الآن.

وتطرق إلى أن الحالات الحرجة تشهد هذه الأيام هدوءًا كما كان متوقعًا لها قبل أسبوع، وهو مؤشر إلى نزولها أسوة بتسجيل الحالات، ذاكرًا أن المناعة تبدأ بعد أخذ الجرعة الثالثة بأيام وتبلغ ذروتها بعد أسبوعين.

وأكد أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة وصل لأكثر من 58 مليون جرعة، حيث تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 23.7 مليون شخص، مبينًا أن أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضح وأسهم في خفض الحالات الحرجة.