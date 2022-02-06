شكرا لقرائتكم خبر عن 3087 بالشرقية.. ضبط 24 ألف مخالفة للاحترازات خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "COVID-19" (24319) مخالفة، وذلك للفترة من 27/ 6/ 1443هـ حتى 4/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (7303) مخالفات، ومنطقة المدينة المنورة بـ (3360) مخالفة، والشرقية بـ (3087) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2172) مخالفة ، ومنطقة القصيم بـ (1830) مخالفة، ومنقطة حائل بـ (1567) مخالفة ، ومنطقة جازان بـ (994) مخالفة ، ومنطقة الجوف بـ (963) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(820) مخالفة ، ومنطقة تبوك بـ (660) مخالفة ، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (529) مخالفة ، ومنطقة عسير بـ (520) مخالفة ، فمنطقة نجران بـ (514) مخالفة .

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.