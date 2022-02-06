شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: منحنى الإصابة بكورونا في المملكة يشهد تراجعا مستمرا والان نبدء بالتفاصيل

المنحنيات في الحالات المؤكدة بالمملكة في نزول، وأشار إلى أن

عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة تجاوزت 58 مليون جرعة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات كورونا في المملكة.

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن

وبين المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب خلال المؤتمر، بدء

سريان تطبيق شرط تلقي الجرعة التنشيطية لاستمرار ظهور حالة "محصن" في تطبيق توكلنا لمن أمضى " 8 “ أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية، مؤكدًا أن

الجائحة لازالت مستمرة ويتم مكافحتها بكافة الطرق.