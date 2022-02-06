شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة حفر الباطن» تضبط 194 مخالفة للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الشئون الصحية بمحافظة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام 6757 جولة تفتيشية خلال العام 2021م على الصيدليات والمنشآت الصحية العامة والخاصة، نتج عنها تحرير 194 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وأكّدت صحة حفر الباطن استمرار الجولات الرقابية الميدانية على كافة المنشآت الصحية، بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.