شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدني" تصدر تعميمًا بتطبيق الإجراءات الجديدة للسفر الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الجرعة التنشيطية الثالثة شرط مغادرة المواطنين إلى خارج المملكة

• شهادة سلبية لفحص (PCR) لجميع القادمين بغض النظر عن حالة تحصينهم

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، تعميماً للناقلات الجوية بشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة.

وتضمن التعميم أنه يجب التأكد من أن المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة قد تلقوا الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وأوضحت الهيئة أنه يجب التأكد من أن جميع القادمين إلى المملكة، بمن في ذلك المواطنون بغض النظر عن حالة تحصينهم، يحملون شهادة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

كما انه يسمح للمواطن الذي تظهر نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مضي المدة أدناه- دون الحاجة لإعادة الفحص:

ـ 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

ـ 10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وسيتم العمل بذلك ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء القادم.