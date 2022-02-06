شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يؤكد حرص مجلس التعاون على تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية الأوروبية، وحرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الطرفين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه اليوم، لسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باترك سيمفونيه، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين دول المجلس مع الاتحاد الأوروبي، والسبل الكفيلة بتعزيزها في المجالات الإستراتيجية والاقتصادية والصحية والتنموية، وذلك وفق اتفاقية التعاون المشتركة الموقعة في عام 1988م، كما جرى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك