شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم، حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، وقالت في بيان لها : "أقدم محمد بن عبدالله بن محمد الحاتمي -سعودي الجنسية- على قتل إبراهيم بن محمد بن حسين الحاتمي -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على رأسه مما أدى إلى وفاته. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً, وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه, ثم ألحق بالصك ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني محمد بن عبدالله بن محمد الحاتمي, اليوم بمحافظة جدة.