شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف لقيامه بتشويه المعالم الطبيعية في ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لقيامه بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة. وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه ضُبط بحوزته أدوات حفر اسُتخدمت بغرض تشويه المعالم الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات المختصة، حيث تنصّ عقوبة تشوية المعالم الطبيعية على غرامة تصل إلى (400) ريال مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر. وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999)، و(996) في بقية مناطق الممل.