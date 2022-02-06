بنك التصدير والاستيراد السعودي يدشن مكتبه التمثيلي بجدة

دشّن بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم، مكتبه التمثيلي في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة بمقر الغرفة التجارية، الذي يأتي في إطار التوسع في مناطق المملكة لتمكين المصدرين السعوديين من سرعة الحصول على منتجات التمويل والتأمين التي يقدمها البنك.

وافتتح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، المكتب الجديد بمقر الغرفة التجارية بجدة بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، وعدد من المسؤولين.

وتزامن تدشين المكتب مع توقيع وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع شركة العبيكان للزجاج لتقديم تغطيات ائتمانية لصادراتها، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقد مثل الشركة في توقيع الوثيقة الرئيس التنفيذي للشركة فائز بن جميل عبدالرزاق.

وأوضح البنك أن افتتاح المكتب الجديد يهدف لزيادة نطاق تقديم المنتجات، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على منتجات البنك من قبل البنوك المحلية والشركات المصدّرة في الوادي الصناعي والمنطقة الغربية التي تكتسب أهمية خاصة لقربها من منافذ المملكة المهمة على البحر الأحمر في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله بالمدينة الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حلول تكاملية من حيث سهولة الإجراءات والمعاملات المرتبطة بغرفة جدة والجهات ذات العلاقة للإسهام في زيادة فاعلية القطاعات الحيوية وتطوير قطاع الأعمال وتنويع الاستثمار في القطاعات الناشئة.

ومنذ تأسيس البنك في عام 2020م برأس مال 30 مليار ريال حرص على الوجود بالقرب من عملائه وشركائه للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها الجهات ذات العلاقة، وتسهم في دعم الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية ضمن جهود مشتركة تقودها الدولة وتهدف لزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة حيوية القطاعات الناشئة ومساهمتها في تنمية الاقتصاد البديل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها لزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في دعم الناتج المحلي الإجمالي.