ضبط مواطن لقيامه بتشويه المعالم الطبيعية بينبع

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه ضُبط بحوزته أدوات حفر اسُتخدمت بغرض تشويه المعالم الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات المختصة، حيث تنصّ عقوبة تشوية المعالم الطبيعية على غرامة تصل إلى (400) ريال مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999)، و(996) في بقية مناطق المملكة.
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