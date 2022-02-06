شكرا لقرائتكم خبر عن 177 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بينت صحة الباحة، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في الباحة بلغ (177904) مستفيدين, وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن, مضيفة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سُعال.

وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.