شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 24 سيارة متهالكة لمعالجة التشوه البصري بصامطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ رفع 14290 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم

_ معالجة 3500 متر مربع من كشط وسفلتة الشوارع وحفر الشوارع والتشققات

كثّفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بالمحافظة والقرى التابعة لها.

ورفعت البلدية خلال الشهر الماضي 14290 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، كما قامت بمعالجة 60 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمنظر، وإزالة 24 سيارة متهالكة، ومعالجة 3500 متر مربع من كشط وسفلتة الشوارع وحفر الشوارع والتشققات، إضافةً لإصلاح 2834 مترًا طوليًا من دهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية والإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، ومعالجة 100 حاوية للنفايات، وصيانة 17 عمود إنارة. وبينت البلدية أنها ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات، إضافةً لمباشرة البلاغات عبر منصة "بلدي"، مؤكدةً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة "بلدي"؛ ليتم مباشرتها ومعالجتها