شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» : 343 جولة لمساجد وجوامع حائل خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل خلال الأسبوع الماضي، (343) جولة تفقدية لمساجد وجوامع المنطقة، حيث تم القيام بـ (85) زيارة ميدانية لجوامع ومساجد محافظة الشنان، و(126) زيارة ميدانية لمساجد وجوامع محافظة الغزالة، و(132) زيارة ميدانية لجوامع ومساجد مركز جبة، كما تم صيانة "20" جامعاً ومسجداً من قبل فرق التشغيل والصيانة بالفرع. ويأتي تنفيذ هذه الجولات في إطار الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة؛ للوقوف على كافة الجوامع والمساجد بالمملكة، بما يضمن سير العمل، واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله وللمصلين.