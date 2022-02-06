الطيران المدني يصدر تعميما بشأن تحديث اجراءات السفر من وإلى السعودية

وجاء في التعميم مايلي:
أولا: يجب التأكد من أن المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة قد تلقوا الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كوفيد-19 لمن أمضى 3 أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما، أو الفئات المستثناة وفق مايظهر في تطبيق توكلنا.
ثانيا: يجب التأكد من أن جميع القادمين إلى المملكة بما في ذلك المواطنون بغض النظر عن حالة تحصينهم، يحملون شهادة سلبية لفحص PCR معتمد أولفحص معتمد للمسضدات السريعة لفيروس كورونا (Antigen test covid-19) لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة ، ويستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.
ثالثا: يسمح للمواطن الذي تظهر نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مضي المدة أدناه-دون الحاجة لإعادة الفحص:
أ-7 ايام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.
ب- 10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.
رابعا- يبدأ العمل بالإجراءات بدءا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443 الموافق 9 فبراير 2022
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