شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل النظام الصحي الإلكتروني في 50 مركز صحي بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح التجمّع الصحي بمكة المكرمة في تفعيل النظام الصحي الإلكتروني في 50 مركزاً صحياً ضمن المرحة الأولى .

وتأ٧تقنية٦ المعلومات والخدمات الرقمية والإدارة التنفيذية للصحة العامة لتحقيق مستهدفات التحول حيث أن النظام مرتبط مع الأنظمة الصحية الحكومية مثل تطبيق موعد، والإجازة المرضية، وسجل التطعيمات الوطنية، ونظام وصفتي، ومركز المعلومات الصحي الوطني، والمرصد الصحي الوطني.

ويسهم النظام في تسهيل خدمة المرضى والممارسين الصحيين ورفع جودة البيانات وترابطها ومساعدة متخذي القرارات.