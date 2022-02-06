شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار سلالات النحل المناسبة في جدة عبر برنامج تدريبي «طوائف النحل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مدير ادارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي البرنامج التدريبي ( العمليات الموسمية لطوائف النحل ) لمدة ثلاثة أيام بمحافظة جدة وذلك بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات الوزارة من ذوي الاختصاص ، وذلك لتسليط الأضواء على تربية النحل وأسس اختيار سلالته المناسبة، والمواصفات والمعايير الواجب مراعاتها عند الكشف على الخلايا، وأهمها: الالتزام باللباس الواقي للنحالين، مستعرضةً أهم الآفات والأمراض الشائعة التي تصيب وتهاجم النحل، من خلال التعريف والتشخيص والعلاج والبدائل والتغذية .

فيما اوضح " الصاعدي" أن البرنامج التدريبي هو واحد من مشاريع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة " ريف " ، و احتوى البرنامج على " العمليات الموسمية لطوائف النحل" والتي ألقاها خالد بن بخت المطرفي رئيس الجمعية التعاونية للنحالين بمنطقة مكة المكرمة ، بحضور مشرف الدورة " احمد خواجي " ومدير الثروة النباتية بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس وسيم المحلبدي .

و احتوى البرنامج على عدد من المحاضرات فتطرقت إلى " أفراد طائفة النحل ودورة حياتها" ، والى " المقارنة بين خلايا النحل البلدية والحديثة " ، والى " تغذية طوائف النحل الجديد" ، بالإضافة إلى" الاعمال الداخلية والخارجية للشغالات من النحل" ، والى " تشخيص أمراض وافات النحل" .