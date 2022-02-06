آل الشيخ يوجّه القطاعات التعليمية بالاحتفاء بيوم التأسيس

وجّه وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء بيوم التأسيس في 22فبراير الجاري، من خلال إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة للتعريف بأهمية هذه المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم.

ويأتي توجيه الوزير آل الشيخ باحتفال وزارة التعليم بذكرى تأسيس الدولة السعودية في كافة قطاعاتها؛ إيماناً بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والاعتزاز بتاريخ هذا دوت الخليج العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمن أسهم في خدمة دوت الخليج من الأئمة والملوك والمواطنين.

وأكد توجيه الوزير على إقامة وتنظيم الفعاليات والبرامج والأنشطة لمناسبة يوم التأسيس حضورياً، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وعن بُعد في منصتي "مدرستي" و"روضتي"، ومراعاة الفئات العمرية للطلبة في جميع المراحل الدراسية عند إعداد تلك الأنشطة والبرامج.​

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