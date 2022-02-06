شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تضامن مع والدي الطفل ريان.. دعوات أن يثبت الله قلوبهم ويجبر كسرهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة وفاة الطفل ريان عقب خروجه من النفق ونقله لسيارة الإسعاف المجهزة.

وانهالت التعليقات والتغريدات لتعزية والدي الطفل والأمة بأسرها في وفاة الطفل ريان، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يثبت الله والديه ويجعله شفيعا لهم يوم القيامة.

وغردت الأميرة نوف بنت خالد بن طلال آل سعود عبر حسابها في “تويتر”، بقولها “اللهم اجعله شفيع لوالديه ثبت قلوبهم واجبر كسرهم .. مانقول الا مايرضي ربنا الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلق الشيخ الداعية د. عائض القرني عبر الوسم بقوله “أحسن الله عزاء والديه وأهله وذويه، وأحسن الله عزاء الشعب المغربي النبيل، ونسأل الله أن يجعله شافعاً مُشفّعاً لوالديه، سابقاً لهم على الحوض المورود،

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وغردت كوثر الأربش بقولها “خمس سنوات! .. رحلة قصيرة، لكنها كافية لإرسال الرسالة الكبرى. فاضت روحه بعد أن مدّ أرواح العالم بالأمل والرحمة.. الصغار يقومون بأعمال ضخمة أحيانًا.. رحمك الله يا طفلنا، عزائي لوالديه، للأمتين العربية والإسلامية.. وبكاء خاشع كسكون هذه اللحظة الفارغة والبشعة”.

وغردت هَديل بقولها “إلى جنات الخُلد . . فقيد الأمّة “.

وعلق د. ظافر آل حافظ استشاري طب وجراحة الجلد عبر الوسم بتغريدة قال فيها : “عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك، واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة، وسموه: بيت الحمد”.

يذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء السبت، وفاة الطفل “ريان” الذي سقط في بئر يصل عمقه إلى 32 مترا, بإقليم شفشاون شمال المغرب يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار البيان الصادر عن الديوان إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى اتصالا بوالدي الطفل الراحل، وأعرب لهما عن أحر تعازيه وأصدق مواساته في هذا المصاب الأليم، ولا راد لقضاء الله فيه.

وكانت السلطات المغربية قد وفرت العديد من آليات الحفر لإنجاح عملية الإنقاذ، التي واجهتها عدة عراقيل، نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة.