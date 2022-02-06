شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 26 منشأة مخالفة للاحترازات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة محافظة جدة جهودها الرقابية بمشاركة الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي بأن الجولات الرقابية شملت نطاق 19بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، حيث بلغت خلال اليومين الماضيين 5,521 جولة رقابية، تم خلالها رصد 79 مخالفة، وإغلاق 26 منشأة مخالفة.

وتنوعت مخالفات الإجراءات الاحترازية ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات الوقائية.

وأكدت أمانة محافظة جدة واصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.