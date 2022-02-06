عاجل | جمعية صحية تفصل سعوديات وتعين أجنبية

فاجأت جمعية صحية بمنطقة جازان 5 من موظفاتها، بقرار فصل جماعي والاستغناء عن خدماتهن دون إبداء للأسباب، وتعيين موظفة أجنبية في الجمعية.

ووصفت الموظفات قرار الفصل بالتعسفي، وأنه إهدار لحقوقهن، وتقدمن بشكوى لــ3 جهات حكومية، مطالبات باسترداد حقوقهن، وإنصافهن، وفتح تحقيق عاجل، وسط تذمر واستياء منسوبات الجمعية.

قرار صاعق

لم يكن يدر بخلد 5 من منسوبات جمعية صحية بجازان، أن مكافأة اجتهادهن، وإخلاصهن في عملهن، والتي أدت إلى رفع المؤشرات والجودة، هي فصلهن بشكل نهائي من العمل، بعد أن كن ينتظرن قرار تحسين رواتبهن، وشكرهن على ما قدمنه من تميز وانضباط، وذلك في قرارات مخالفة للأنظمة واللوائح، على ضوء مستندات تحتفظ بها «دوت الخليج»، أبرزها الفصل التعسفي، ومخالفة قرار التوطين، وتوظيف أجنبية بالجمعية، والإضرار بالمستفيدين من خلال تعطيل العمل، وتنصيب من هم أقل كفاءة وخبرة، وتخفيض رواتب المنسوبات.

استقطاب وتوظيف

قدمت المفصولات شكوى رسمية لجهات عدة، أوضحن من خلالها ارتكاب الجمعية الصحية 9 مخالفات بحقهن، والتي تتمثل في: إجبارهن بالإكراه على الموافقة لإبرام عقد عمل جديد، وخضوعهن لتجربة جديدة، في مخالفة للمادة 8 من أنظمة العمل والموارد البشرية، ومخالفة المادة 20 من نظام العمل من خلال إساءة استعمال أحكام اللوائح الصادرة، والتعرض للإساءة والتطفيش والتوبيخ والإجبار على ترك العمل، ومخالفة المادة 26 التي تنص العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، ومخالفة مواعيد العمل الرسمية، وتعمد تأخير صرف الرواتب والمستحقات، والإجبار على توقيع أوراق دون الاطلاع عليها بحجة إنجاز العمل بسرعة، وتفضيل وتعيين أجنبيات بالجمعية في مخالفة للمادة 42، والإضرار بالعاملين والعاملات، وتعطيل عمل الجمعية عنوة ما نتج عنه إصابة المستفيدين بالضرر.

محاسبة المقصرين

وأكدت المتضررات ضرورة فتح الجهات المختصة تحقيقا عاجلا، واتخاذ الإجراءات النظامية، وتمكينهن من الحصول على حقوقهن، ومحاسبة المقصرين، ووقف من تسبب في استمرارهن بالعمل، والإضرار بهن وبالعاملين دون أي مبرر أو أسباب واضحة.

مخالفات ارتكبتها الجمعية

إجبار العاملات على عقود عمل جديدة

إساءة استعمال أحكام اللوائح الصادرة

تعمد تأخير صرف الرواتب والمستحقات

مخالفة مواعيد العمل الرسمية

تفضيل وتعيين أجنبيات

تعطيل العمل وتضرر المستفيدين

الإجبار على توقيع أوراق دون الاطلاع عليها

العمل على استقطاب غير السعوديين وتوظيفهم