رئيس كورسيرا: السعودية تفوقت عالميا في التعليم عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - امتدح الرئيس التنفيذي لشركة كورسيرا جيف ماجيونكالدا النموذج العالمي الذي قدمته المملكة في التعليم عن بعد من خلال منصة «مدرستي» و24 قناة تعليمية.

وقال رئيس شركة كورسيرا خلال زيارته والوفد المرافق له لمدرسة البث الفضائي «إن ما يشهده النظام التعليمي في المملكة من مرونة واستجابة في التحول لتقديم التعليم عن بعد لجميع الطلاب والطالبات؛ يجعلها في مصاف دول العالم لقيادة مستقبل التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني»، مؤكدا أن النموذج السعودي تفوق عالميا، ويستحق الدراسة كونه تم تطبيقه وفق أفضل الممارسات والمقاييس العالمية مقارنة ببعض الدول التي اطلع على تجاربها.

وأضاف بأن الالتزام بالتحسين المستمر واكتشاف أماكن الاحتياج وقياس مداه، وتحديد طرق التدخل السريع لتقديم الدعم، هو من الأشياء الرائعة التي يمتاز بها نموذج التعليم عن بعد في المملكة؛ لأنه يعالج الاحتياجات التعليمية الحقيقية سواء الوصول للمنصة الرقمية أو التفاعل مع المحتوى الذي تقدمه.

واستمع رئيس شركة كورسيرا والوفد المرافق إلى شرح تعريفي عن المدرسة ومرافقها، وجهود الوزارة في توفير تعليم متميز في ظل الجائحة مع إمكانية استمراره، بجانب عرض تفصيلي عن إحصائيات منصتي « مدرستي « و»روضتي» وتجربة الوزارة في التعليم الالكتروني.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، والمشرف العام على الإدارة العامة للتعليم الالكتروني الدكتورعهود الفارس.