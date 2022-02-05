مسابقة «أفضل كليجا» لدعم الأسر المنتجة في بريدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المنتجة، أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم أمس، في مهرجان الكليجا ببريدة، مسابقة أفضل منتج « كليجا» ضمن فعاليات مهرجان الكليجا الـ13، والذي تدور فعالياته بمركز النخلة بمدينة بريدة ويستمر حتى الثلاثاء المقبل. وأكد المدير التنفيذي للمهرجان سليمان القفاري، أن إدارة المهرجان تهدف من خلال جائزة الكليجا إلى تشجيع وتحفيز الأسر المشاركة لتقديم نماذج مميزة من منتجاتهم، من خلال 7 فروع هي: (الكليجا والمنتجات الشعبية والحلا والمخبوزات والمأكولات الحديثة وأفضل أسر منتجة وأفضل منتج مبتكر)، مشيرا إلى وضع معايير لتقييم المنتجات والوصول للأفضل بينهم، كجودة المنتج والمذاق وكتابة المكونات وتاريخ الإنتاج أو الانتهاء، وكذلك مراعاة الحجم المناسب وتعدد الأصناف والحشوات والتعبئة والتغليف والابتكار.



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