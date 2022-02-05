شكرا لقرائتكم خبر منصة «مقرأة الحرمين» مرجع رقمي لمسلمي العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أجل الارتقاء بمنظومة ومنهج علوم القرآن والحديث النبوي واتساع مفهوم تصحيح التلاوة، ليكون مرجعا للمسلمين في جميع أنحاء العالم، تعكف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير منصة مقرأة الحرمين الشريفين بأحدث التقنيات وأفضل المعايير التقنية، ضمن مبادرة «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».

وتبث المقرأة فيديوهات مباشرة ومسجلة بلغات عدة لدروس ومحاضرات وحلقات وخطب لأئمة الحرمين الشريفين، بما فيها خطب الجمعة، كما تحتوي على نافذة لطرح الأسئلة والاستفسارات الكتابية، والحصول على الردود من المحاضر أو الشيخ خلال بث المادة مباشرة أثناء المحاضرات والدروس والحلقات، كما تحوي مكتبة خاصة لأرشفة ما يبث من محتوى رقمي متاح للزوار للاطلاع والبحث، إضافة لوجود جدول زمني للخطب والدروس والمحاضرات والحلقات، ونوافذ للبث المباشر لقناة القرآن الكريم التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتوائم المنصة في مخرجاتها ما يقام في المسجد الحرام من دورات ودروس علمية يتابعها الكثير من الزوار وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي، فيما تستثمر المنصة جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية والخدمات التي تقدمها منصة الحرمين الشريفين لأكبر فئة مستهدفة.

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