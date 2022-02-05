شكرا لقرائتكم خبر منصة «مقرأة الحرمين» مرجع رقمي لمسلمي العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتبث المقرأة فيديوهات مباشرة ومسجلة بلغات عدة لدروس ومحاضرات وحلقات وخطب لأئمة الحرمين الشريفين، بما فيها خطب الجمعة، كما تحتوي على نافذة لطرح الأسئلة والاستفسارات الكتابية، والحصول على الردود من المحاضر أو الشيخ خلال بث المادة مباشرة أثناء المحاضرات والدروس والحلقات، كما تحوي مكتبة خاصة لأرشفة ما يبث من محتوى رقمي متاح للزوار للاطلاع والبحث، إضافة لوجود جدول زمني للخطب والدروس والمحاضرات والحلقات، ونوافذ للبث المباشر لقناة القرآن الكريم التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
وتوائم المنصة في مخرجاتها ما يقام في المسجد الحرام من دورات ودروس علمية يتابعها الكثير من الزوار وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي، فيما تستثمر المنصة جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية والخدمات التي تقدمها منصة الحرمين الشريفين لأكبر فئة مستهدفة.
اختصاصات المنصة
- عرض الخطب والدروس والمحاضرات الشرعية
- تقديم الإرشاد والوعظ الديني
- تمكين الزوار من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين
- منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة
- إتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص
- تسهيل الإجابة على فتاوى السائلين عن أحكام الشريعة
- الوصول إلى القرآن المترجم بلغات عدة
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