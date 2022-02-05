تنفيذ 18 مهمة لبرنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب الابتدائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتابع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات تنفيذ 18 مهمة رئيسة لبرنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وذلك على مستوى إدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات، بما يسهم في تجويد المخرجات التعليمية.

ووجهت وزارة التعليم إدارات التعليم بالإشراف على تنفيذ البرنامج الذي جرى تطبيقه مع بداية العودة الحضورية للطلبة في المدارس الابتدائية بفاعلية، وقياس نتائجه، ومتابعة عمليات التنفيذ والتقويم كافة التي يؤديها المعلم؛ باستخدام أحدث الأدوات والأساليب في تدريب وتأهيل وتعليم الطلبة على المهارات الأساسية وتقديم التغذية الراجعة لهم، والتعرف على الفروق الفردية.

ويتابع مديرو ومديرات المدارس تنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية، من خلال لجنة التحصيل الدراسي، التي تشرف على تنفيذ المعلمين لأدوارهم في البرنامج، ومتابعة ملفات إنجازات الطلبة، وإطلاع أولياء الأمور على نتائج أبنائهم وإشراكهم في المعالجة، إلى جانب تحفيز الطالب والمعلم المتميز، ودعم الأقل أداء منهم، والرفع بتقارير دورية وختامية لمكتب التعليم.

ويرتكز دور مكاتب التعليم وأقسام الإشراف التربوي في تنفيذ البرنامج على بناء الخطط العلاجية والاختبارات التكوينية ومتابعة تحليل نتائجها، ومتابعة تنفيذ الاختبارات التشخيصية وتصنيف الطلبة وتحليل نتائجها، إضافة إلى متابعة مشرفة ومشرفات التخصصات المحددة لتطبيق المعلمين الخطة العلاجية وتفعيل الأنشطة الإثرائية، من خلال الزيارات الصفية، ومتابعة تنفيذ اختبارات قياس تحسن مستويات الطلبة وملفات إنجازهم، وكذلك تصنيف المدارس إلى مستويات، وتحفيز المدارس ذات الأداء المرتفع منها، ودعم ذات الأداء المنخفض، مع الرفع بتقارير دورية وختامية لإدارة التعليم.

ويعتمد دور إدارة التعليم في برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلبة المرحلة الابتدائية على تشكيل لجان لبناء الاختبارات التشخيصية والإشراف على تنفيذها، ومتابعة تحليل وتصنيف نتائج الطلبة، إلى جانب الإشراف على تنفيذ الخطط العلاجية وتقديم التغذية الراجعة لمكاتب التعليم، وتصنيف مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، وتحفيز ذات الأداء المرتفع منها، ودعم ذات الأداء المنخفض، إضافة إلى رفع تقارير دورية وختامية في نهاية البرنامج لوكالة التعليم العام ممثلة في الإدارة العامة للإشراف التربوي.

18 مهمة لتفعيل البرنامج

إدارات التعليم:

1 - تشكيل لجان لبناء الاختبارات التشخيصية

2 - متابعة تحليل وتصنيف نتائج الطلبة

3 - الإشراف على تنفيذ الخطط العلاجية

4 - تصنيف مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها

مكاتب التعليم:







بناء الخطط العلاجية والاختبارات التكوينية



متابعة تنفيذ الاختبارات



تصنيف الطلبة وتحليل النتائج



الإشراف على تطبيق المعلمين الخطة العلاجية



تفعيل الأنشطة الإثرائية



تصنيف المدارس إلى مستويات



المدارس:





الإشراف على تنفيذ المعلمات والمعلمين لأدوارهم



تحفيز ودعم الطلبة



إشراك أولياء الأمور في معالجة النتائج



متابعة تصنيف الطلبة وملفات إنجازاتهم



المعلمون والمعلمات:





إجراء الاختبارات التشخيصية والتكوينية



تنفيذ الخطة العلاجية وإعداد ملف إنجاز لكل طالب



تنفيذ اختبارات قياس تحسن مستويات الطلبة

تصنيف الطلبة إلى 3 مستويات (دون المتوسط، المتوسط، فوق المتوسط)