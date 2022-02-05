دور التعداد
وستكون مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية أساسا ومرجعا لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة، مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية وغيرها كثير.
مخرجات التعداد
وقالت وزارة الإعلام إن صناع القرار في الجهات الحكومية يستخدمون بيانات التعداد من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وغيرها، فضلا عن تخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، بالإضافة إلى توزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية حسب الاحتياج.
خطة التعداد
25 سبتمبر 2021
إطلاق مرحلة العد التجريبي
26 يناير 2022
إطلاق مرحلة تحديث العناوين
10 مايو 2022
إطلاق مرحلة العد الفعلي لمدة 5 أسابيع
الربع الرابع 2022
نشر تقارير التعداد
كانت هذه تفاصيل خبر 4 مراحل لخطة التعداد السكاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.