حددت الهيئة العامة للإحصاء 4 مراحل لخطة التعداد السكاني شملت إطلاق مرحلة العد التجريبي، تلتها مرحلة تحديث العناوين، ثم العد الفعلي في 10 مايو 2022 لمدة 5 أسابيع، ثم نشر تقارير التعداد في الربع الرابع من 2022.

دور التعداد

وستكون مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية أساسا ومرجعا لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة، مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية وغيرها كثير.

مخرجات التعداد

وقالت وزارة الإعلام إن صناع القرار في الجهات الحكومية يستخدمون بيانات التعداد من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وغيرها، فضلا عن تخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، بالإضافة إلى توزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية حسب الاحتياج.

خطة التعداد

25 سبتمبر 2021

إطلاق مرحلة العد التجريبي

26 يناير 2022

إطلاق مرحلة تحديث العناوين

10 مايو 2022

إطلاق مرحلة العد الفعلي لمدة 5 أسابيع

الربع الرابع 2022

نشر تقارير التعداد