خارطة طريق لمشروعات بلقرن

اختتم أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، أمس زيارته لمحافظة بلقرن ومراكزها، والتي بدأت مطلع الأسبوع المنصرم ولمدة تزيد عن الأسبوع، وتم أمس في المركز الحضاري عرض البيان الختامي وإيضاح خارطة الطريق للعمل في المرحلة القادمة، والنتائج بحضور الأمير تركي ومديري الإدارات ومشايخ القبائل وعدد من المعنيين.

خطة متزامنة

وتقرر أن يتم حصر جميع احتياجات محافظة بلقرن ومراكزها ووضعها في خطة متزامنة ومتابعة تنفيذها وحل التحديات.

وتم التوجيه بانتقال مسؤولية وصلة الـ 800 متر في طريق مركز عفراء من وزارة النقل إلى بلدية بلقرن والانتهاء من إنجازها خلال سنة، كما سيتم العمل على توسعة الطريق الزراعي لعقبة نصاب عليان وطلب تعويضهم نتيجة تعاونهم في التوسعة مسبقا، وجرى توجيه بلدية البشائر بتطوير حدائق مركز خثعم وفق المشهد الحضري لتكون متنفست لأهالي مركز خثعم ودعمها كذلك لإتمام العبارات الأكثر حاجة في مركز شواص وعددها 22 عبارة.

أمن بيئي

وشملت القرارات تغطية نقص بلديتي بلقرن والبشائر في الآليات والقوى العاملة، كون تصنيف فئتها متدنيا، مع التوجيه بتأمين بلدية البشائر بالمعدات والآليات ودعم أعمال السفلتة، والدعم بميزانية من 60 إلى 70 مليون ريال لدراسات وأعمال المشهد الحضري. ووجه أمير المنطقة بالبدء في تنفيذ خدمة الكهرباء لمخطط الإسكان بعفراء خلال 6 أشهر. كما وجه بتوفير صراف آلي لخدمة أهالي مركز شواص والتنسيق مع البنك المركزي في ذلك، وحماية الغطاء النباتي بمحافظة بلقرن من خلال تطوير المتنزهات ونشر دوريات الأمن البيئي.

رضا المستفيدين

كما تم التوجيه بقياس رضا المستفيدين من مستشفى العلاية وعدد الإحالات منه للمستشفيات الأخرى بنهاية 2022، وشملت القرارات الرفع باستثناء بعض القطاعات من اشتراطات فتح وإغلاق المدارس لصعوبة تضاريسها، مع تخصيص دورية أمنية صباحا ومساءً مع حافلة طالبات، واعتماد النقل المدرسي لطلاب وطالبات قرى الصدر.

رعاية المعاقين

كما تم التوجيه باعتماد دوام المركز الصحي بشواص ليكون على مدى 24 ساعة ودعمه بالكوادر والإمكانيات، وتخصيص أرض بمساحة 2500 متر مربع لصالح جمعية سندهم لرعاية المعاقين من أجل بناء مشروع مركز الرعاية النهارية.

وتقرر اعتماد دورة رياضية على مستوى المنطقة تحت رعاية الأمير تركي بن طلال باسم دانه الحارثي، وهي ابنة أحد أبطال الحد الجنوبي يشارك فيها كل فرق المنطقة، وكذلك التنسيق مع مدير تعليم بيشة لتوسعة ملاعب وصالات مدرسة طلالا لحين توفر ملاعب مخصصة لفريق كرة الطائرة الذي يمثل نادي الزيتون.

وجرى التوجيه بتخصيص أرض مساحتها 20 ألف متر مربع في مركز طلالا لإنشاء صالة رياضية، واستكمال ملاعب قرى السقيفة بعليان بمركز باشوت خلال 3 أشهر.