روبوت وإنذار مبكر لتوزيع زمزم

وحصل روبورت توزيع ماء زمزم الذي يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة على براءة اختراع (SLAM) مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، كما يمتلك خاصية الشحن بالبطارية السريع والموفر للطاقة، ويعمل الروبورت من (5-8) ساعات دون تدخل بشري، والذي يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، مما جعله نقلة نوعية في تاريخ سقيا ماء زمزم.
ويحتوي الروبورت على كاميرات علوية وكاميرات سفلية وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل للمجال أمامه لتفادي جميع أنواع العوائق، وتفاديها حال وجودها.
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