تشجير متنزه البيضاء الوطني

وقَّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر، عقدا لتشجير متنزه «البيضاء الوطني» بمنطقة المدينة المنورة، يشمل زراعة 300 ألف شجرة محلية.

وأوضح المركز أنَّ مدة العقد ثلاث سنوات يشمل زراعة 300 ألف شجرة محلية، بالإضافة إلى خدمات ما بعد الزراعة بالري بالمياه المعالجة وتوفير الرعاية والمتابعة للاشجار وأعمال التسييح.

ويأتي ذلك في إطار حرص المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر على تنمية الغطاء النباتي حول المملكة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.