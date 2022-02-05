موجة باردة شمالا وأمطار على الباحة

شهدت مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض، أمس، تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة والغبار امتدت إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ونجران، فضلا عن موجة باردة مصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئيا تخللتها سحب ممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة. فيما شهدت الباحة أمطارا غزيرة شملت العديد من المحافظات، كما تعرضت منطقة جازان إلى رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة، أدت إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع في مستوى الأمواج على مدينة جيزان ومحافظات الدرب وجزر فرسان.

وأشار تقرير للمركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.