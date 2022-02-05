هيئة التطوير تنظم منتدى المدينة الذكية

نيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، يرعى نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، منتدى المدينة المنورة الذكية 2022، الذي تنظمه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، على مدار يوميّ الأحد والاثنين (6-7) فبراير الجاري، في قاعة ريادة الأعمال بمبنى نماء المنورة.

ويشارك في جلسات المنتدى نخبة من المتخصصين من حول العالم لاستعراض الخبرات والتجارب في المدن الذكية العالمية، لمناقشة التحديات التي تواجه سكان وزوار المدينة المنورة، وسبل تطبيق مفاهيم المدن الذكية لمعالجة تلك التحديات، كما سيناقش المنتدى التجربة الرائدة للمدينة المنورة في أولى خطواتها نحو التحول إلى مدينة ذكية دون المساس بهويتها وثقافتها الإسلامية. ويهدف المنتدى إلى مناقشة مفاهيم المدن الذكية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة وضمان الاستدامة بالإضافة إلى استعراض تجربة المدينة المنورة في التحول إلى مدينة ذكية، ومناقشة دور الابتكار في تعزيز التنمية المستدامة، فضلا عن التعريف بأدوات الابتكار الحضري، والمساهمة في تمكين رواد الأعمال لتطوير المنتجات التقنية عن طريق معامل الابتكار ومنصات المدن الذكية.

ومن المقرر أن تتناول الجلسات العلمية للمنتدى مجموعة من المواضيع المتنوعة تشمل مفهوم المدينة الذكية، واستعراض استراتيجية المدينة المنورة الذكية، ومعامل ابتكار المدن – من النظرية إلى التطبيق، كما تتناول الجلسات الحديث عن قطاع الرفاهية وقطاع التنقل وقطاع السياحة تحت عنوان «حالات الاستخدام وعروض شركاء التقنية»، بالإضافة إلى منصات المدن الذكية بعنوان «الجميع للواحد والواحد للجميع»، فيما ستختتم الجلسات بتقديم معامل الابتكار في المدينة المنورة.