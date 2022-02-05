نائب أمير المدينة يكرم 40 موهوبا

نيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، توّج نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، 40 موهوباً سعودياً من الفائزين والفائزات، بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022» في عامه الثاني عشر، الذي أقيمت تصفياته النهائية على مدى أربعة أيام، في مركز الملك سلمان بن عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وهنأ نائب أمير المدينة المنورة، الطلاب والطالبات الفائزين، متمنياً لهم مزيداً من التفوق والتميز والنجاح، ليسهموا بابتكاراتهم وإبداعاتهم في نهضة دوت الخليج.

وقال الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، إن المملكة تشهد في هذا العهد الميمون، نهضةً استثنائيةً شاملةً لبناء الإنسان، والاستثمار في قدراته وإمكانياته، التي تواكب ما يزخر به دوت الخليج، من طاقاتٍ بشريةٍ موهوبةٍ ومبدعةٍ في شتى المجالات، مبيناً أن «موهبة» تمتلك البرنامج الأكثر شمولية في العالم، في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، ففي برنامج الكشف عن الموهوبين عبر «مقياس موهبة» تم ترشيح أكثر من 594 ألف طالب وطالبة، تقدم للقياس منهم أكثر من 406 آلاف طالب وطالبة، وتم اكتشاف أكثر من 140 ألف موهوب وموهوبة، وعلى منصات التتويج العالمية استطاع أبناء دوت الخليج ارتقاءها، ليرفعوا رصيد المملكة من الجوائز في المسابقات الدولية، إلى 456 جائزة في الأولمبيادات الدولية، و83 جائزة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة، و248 جائزة دولية في البحث والابتكار.

وفي ختام الحفل أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع «موهبة»، أسماء 40 طالبا وطالبة من الموهوبين السعوديين، الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى لأولمبياد «ابداع 2022»، وكرّم الأمير سعود بن خالد الفيصل الجهات الداعمة للمنافسة.