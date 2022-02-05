شكرا لقرائتكم خبر هوية بصرية ليوم التأسيس شعارها «يوم بدينا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن أمس الأول، عن الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار «يوم بدينا»، تحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية؛ إذ تظهر في منتصف الشعار أيقونة «رجل يحمل راية»، في إشارة إلى بطولات رجال المجتمع السعودي والتفافه حول الراية التي حماها ورفعها ودافع عنها بالغالي والنفيس.

وكتبت عبارة «يوم التأسيس - 1727م» بخط مستلهم من مخطوطات عدة وثقت تاريخ الدولة السعودية الأولى، لتكون الرسالة الشاملة للشعار مرتبطة بالقيم التي تمثل الثقافة السعودية المشتركة، وموصلة لمعاني الفخر والحماس والأصالة والترابط، ومرتبطة بالضيافة والكرم والمعرفة والعلوم.

وأتت الهوية البصرية ليوم التأسيس هذا العام تحت شعار «يوم بدينا» لتعزز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية المميزة، ومرسخة للاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة ومجتمعها.

4 رموز تحيط بأيقونة الهوية

التمر ويدل على النماء والحياة والكرم

المجلس ويعبر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي

الخيل العربي ويعرض فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة

السوق في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم